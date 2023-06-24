Губернатор Гладков: «Власти прорабатывают вопрос возвращением детей в Белгородскую область из других регионов»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с возвращением домой школьников, которые находятся на отдыхе в других регионах страны Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прокомментировал ситуацию с возвращением домой школьников, которые находятся на отдыхе в других регионах страны. От родителей поступает множество обеспокоенных обращений в адрес главы региона.

- Вижу комментарии от родителей, которые переживают за возвращение детей в Белгородскую область из других регионов. Приняли решение, что 20 детей из Грайворонского округа, которые отдыхали в Ставропольском крае, мы оставляем в лагере до вторника вместе с сопровождающими. Только что проговорил с губернатором Владимиром Владимировичем Владимировым - никаких вопросов нет, дети будут обеспечены всем необходимым, - написал губернатор в соцсети.

Помимо этого, Вячеслав Гладков сообщил, что решение по возвращению белгородских школьников из санатория «Бригантина «Белогорье», власти региона будут принимать в воскресенье, 25 июня. Также прорабатывается вопрос с руководством ОАО «РЖД» по изменению маршрута движения поездов и доставки детей непосредственно в Белгород.

- По возвращении детей из Крыма, которые отдыхали в нашем лагере «Бригантина "Белогорье"», решение будем принимать завтра в первой половине дня, о чем я вас, дорогие друзья, обязательно проинформирую, - сказал Гладков.