10 населенных пунктов Белгородской области обстреляли ВСУ 20 июня 2023

На территорию хуторов Балки и Панков упали по пять минометных снарядов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 21 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 20 июня.

Самая напряженная обстановка была в Валуйском городском округе. Снарядами «Града» обстреляли село Казинку и хутор Леоновку (по 15 прилетов). Удалось сбить один беспилотник. Повреждены два частных дома (выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и хозпостройка). В Шебекинском городском округе по селу Муром выпущены пять минометных и восемь артиллерийских снарядов. На территорию хуторов Балки и Панков упали по пять минометных снарядов. В селе Середа противник сбросил два взрывных устройства с беспилотников.

Под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка Борисовского района - выпущены 19 снарядов. Нарушено энергоснабжение. Окраину селя Вязового Краснояружского района, хутор Старый Волоконовского района и село Пороз Грайворонского горокруга из миномета обстреляли 12, семь и пять раз соответственно.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 19 июня Белгородская область попала под обстрел ВСУ больше 100 раз.