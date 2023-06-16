Девять населенных пунктов в шести муниципалитетах Белгородской области атаковали ВСУ 15 июня

Самая напряженная обстановка в Шебекинском городском округе. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 16 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 15 июня.

Самая напряженная обстановка в Шебекинском городском округе. Село Белянка обстреляли из артиллерии – зафиксированы десять прилетов. По поселку Первомайский выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка – два, по городу Шебекино – один.

Окраину села Тишанки Волоконовском районе обстреляли из миномета (девять прилетов). В Белгородском районе из артиллерии атаковали МАПП Нехотеевка (семь прилетов). По селу Щетиновке выпущено две противотанковые управляемые ракеты.

С помощью четырех дронов-камикадзе противник атаковал территорию рядом с селом Поповкой Краснояружского района. Вблизи с посёлком Горьковским Грайворонского горокруга приземлились три минометных снаряда, один снаряд прилетел в село Вериговку Валуйского городского округа.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, десять населенных пунктов Белгородской области атаковали ВСУ 13 июня.