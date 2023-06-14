10 населенных пунктов Белгородской области атаковали ВСУ 13 июня 2023

На Шебекинский городской округ прилетели 22 минометных снаряда. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 14 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 13 июня.

Промежуточный безрадостный статус самого проблемного муниципалитета у шебекинцев перехватил Грайворонский горокруг. Территорию рядом с селом Новостроевка-Вторая обстреляли из гранатомета (21 раз). Из миномета атаковали село Сподарюшино (семь прилетов). Рядом с населенным пунктом произведено пять гранатометных выстрелов. На КПП в Козинской сельской территории с беспилотника сбросили гранату, рядом с КПП зафиксировали шесть минометных снарядов. По территории рядом с селом Дроновкой выпущены три минометных снаряда. Поврежден один частный дом (выбиты окна, посечен забор). За прошедшие сутки на территории округа удалось сбить два украинских БПЛА.

На Шебекинский городской округ прилетели 22 минометных снаряда. Атаке подверглись села Белянка (12), Середа (восемь), Артельное (сбит беспилотник) и МАПП Шебекино (два). По селу Журавлевке Белгородского района выпущены три артиллерийских снаряда, также противник сбросил с беспилотников три гранаты. Один минометный снаряд упал на территорию села Новопетровки Валуйского городского округа.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 12 июня под обстрелы ВСУ попали пять районов Белгородской области.