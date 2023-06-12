Семь беспилотников ВСУ атаковали Белгородскую область 11 июня 2023

Активнее всего ВСУ атаковали Шебекинский городской округ. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 12 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 11 июня.

Активнее всего ВСУ атаковали Шебекинский городской округ – на его территорию приземлились 19 единиц различных боеприпасов. На поселок Новую Таволжанку пришлось десять прилетов (шесть – ствольная артиллерия, четыре – БПЛА). По селам Мурому и Середе выпущены шесть и три минометных снаряда соответственно.

В Белгородском районе в селах Журавлевке и Устинке насчитали 11 и три артиллерийских снарядов соответственно. Территорию рядом с селом Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа обстреляли из гранатомета. Кроме того, противник атаковал округ с помощью БПЛА. Из миномета обстреляли хутор Лозовую Рудку Борисовского района. Кроме того, противник дважды сбросил взрывное устройство с дронов.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 12 июня, при обстреле белгородского села Вязового со стороны Украины повредили здания сельхозпредприятия. Тем временем 10 июня свыше 170 единиц различных боеприпасов прилетели в Белгородскую область со стороны Украины.