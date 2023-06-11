В Белгородской области с рельсов сошли 15 грузовых вагонов

Из-за ЧП в Белгородской области движение пригородных поездов не нарушено. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Алексеевском городском округе 15 грузовых вагонов локомотива сошли с рельсов. По предварительной информации, никто не пострадал. Об чрезвычайном происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Известно, что пустой состав следовал до станции одного из местных предприятий.

- Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов локомотива. По предварительным данным, пострадавших нет. Нарушения в движении пригородных поездов нет. На месте работают оперативные службы. Информация о причинах ЧП уточняется, - сообщил глава Белгородской области в телеграм-канале.