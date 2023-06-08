Стало известно о новых взятках бывшему мэру Белгорода Антону Иванову

В отношении Иванова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следком продолжает расследование преступной деятельности бывшего генерального директора АО «БИК» и экс-мэра Белгорода Антона Иванова.

В отношении Иванова возбуждены уголовные дела по трем эпизодам получения взяток, а также по двум фактам превышения им должностных полномочий при распоряжении государственным имуществом.

По версии следствия, подозреваемый, будучи генеральным директором АО «БИК», за успешное заключение договоров по строительству домов и договоров займа получал взятки от руководителя строительной организации. Известно, что на системной основе Иванов получал взятки в виде имущества стоимостью более 350 тысяч рублей. Помимо этого, он продавал земельные участки «БИК» по заниженной стоимости, что повлекло причинение ущерба государству на сумму свыше 12 млн. рублей

Преступления выявили следователей следственного управления совместно с сотрудниками УФСБ региона, осуществляющими оперативное сопровождение по уголовному делу.

Отметим, ранее в отношении Иванова было возбуждено уголовного дело за получение взятки в особо крупном размере в виде автомобиля. С указанным делом в одно производство соединены вновь возбужденные эпизоды преступной деятельности.