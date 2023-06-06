За прошедшие сутки из-за обстрелов ВСУ пострадали двое белгородцев

Под обстрел противника за сутки попали семь муниципалитетов региона. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков опубликовал информацию о нанесенных по Белгородской области ударах со стороны ВСУ за 5 июня. Под обстрел противника попали семь муниципалитетов региона.

Так, за прошедшие сутки над областным центром дважды сработала система ПВО по воздушным целям. Пострадавших нет. Повреждения получили два служебных автомобиля.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 9 минометных и 5 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. В селе Драгунское противник сбросил самодельное взрывное устройство с беспилотника. В результате поврежден один из энергетических объектов. Пострадавших нет. В результате работы ПВО в поселке Разумное осколками повреждены 1 домовладение, летняя веранда кафе, кровля теплицы, линия электропередачи и 11 автомобилей. Пострадавших среди жителей нет.

Под минометный обстрел попало село Цаповка в Борисовском районе. Пострадавших и разрушений нет.

В Волоконовском районе один минометный снаряд выпущен по хутору Старый. В результате обстрела никто не пострадал, разрушений нет.

49 прилетов было зафиксировано 5 июня в Грайворонском городском округе. Из них 42 пришлось на село Глотово – били из миномета. В результате пострадал 14-летний мальчик. Он получил контузию головного мозга. Сейчас находится в детской областной больнице, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Из-за обстрелов повреждены производственное помещение сельхозпредприятия и одно частное домовладение. 4 минометных снаряда выпущено по окраине села Козинка. Пострадавших и разрушений нет. По окраинам сел Сподарюшино и Почаево также били из миномета – зафиксировано 1 и 2 прилета соответственно. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Краснояружском районе два артиллерийских снаряда выпущено по окраине села Вязовое. Пострадавших и разрушений нет.

Больше всего досталось Шебекинскому городскому округу - выпущена 491 единица различных боеприпасов. В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь.

Села Графовка и Безлюдовка обстреляли снарядами «Града» – зафиксировано 12 и 15 прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет. По селу Муром выпущено 20 артиллерийских снарядов. Никто не пострадал. В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 105 прилетов, 12 раз противник с беспилотников сбрасывал взрывные устройства на жилые дома. Повреждено около 20 домовладений. По селу Красное выпущено 5 минометных снарядов, по поселку Ленинский – 7, по хуторам Терезовка и Балки – 8 и 6 соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. Количество поврежденных домовладений и автомобилей в Шебекино и Муроме уточняется.