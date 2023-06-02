На дорогах Шебекинского округа Белгородской области ввели запрет на передвижение транспортных средств

Фото из телеграм-канала правительства Белгородской области.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в приграничных районах Белгородской области вводится временное прекращение движения транспортных средств на участках автомобильных дорог. Об этом сообщил телеграм-канал регионального правительства.

Нельзя ехать по маршрутам:

- Белгород – Шебекино – Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки);

- Шебекино – Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки);

- Шебекино – Неклюдово – Алексеевка (от Шебекино до Чураево);

- Маслова Пристань – Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны).

Также в соответствии с приказом Минтранса области, на данных участках запрещена стоянка автотранспорта.

Для объезда доступны автодороги:

- Таврово – Соломино – Разумное;

- Разумное – Севрюково – Новосадовый;

- Белгород – Новый Оскол – Советское;

- Новый Оскол – Валуйки – Ровеньки.

В связи с ограничениями движения транспорта, автобусы маршрутов, ранее проходившие через Шебекино, будут следовать в объезд через Новый Оскол и Волоконовку.

Изменения коснутся следующих маршрутов:

- № 517/1, 517/2 «Пятницкое-Шебекино-Белгород»;

- № 529 «Ровеньки-Белгород»;

- № 586/1 «Вейделевка-Белгород»;

- № 632/1, 632/5 «Валуйки-Белгород»;

- № 710 «Валуйки-Шебекино-Белгород»;

- № 725 «Белгород-Ровеньки»;

- № 740 «Белгород-Волоконовка»;

- № 709/2 «Белгород-Валуйки».

Время отправления автобусов из начальных пунктов и из города Белгорода не изменилось.

Кроме того, движение автобусов по маршрут № 719 «Большетроицкое-Белгород» временно прекращено.

Перевозчикам, ранее оформившим специальные разрешения на движение крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по перекрытым участкам автомобильных дорог, следует, при необходимости, оформить новые специальные разрешения для объезда.