215 раз ВСУ обстреляли белгородский Шебекино 30 мая 2023

Минувшей ночью в результате обстрела со стороны Украины ранили четырех жителей Шебекино. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 31 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам ВСУ региона за 30 мая.

Больше всего досталось жителям Шебекинского городского округа. По муниципалитету стреляли рекордные с момента начала СВО 215 раз. Из них по Шебекино – 49 (37 из РСЗО, 12 – из ствольной артиллерии).

- В результате обстрела ПВР погиб один человек и двое ранены. Повреждены два корпуса ПВР и территория проходной. В городе повреждения получили 49 домов, 29 из которых - многоквартирные. Один магазин сгорел. Повреждено 30 автомобилей.

Село Муром из ствольной артиллерии атаковали 57 раз (повреждено административное здание). Также с дрона была сброшена граната. По селам Безлюдовке, Мешковому, Графовке и поселку Первомайский выпущено 18, три (дважды) и десять снарядов соответственно.

По селу Новая Таволжанка выпущены 47 снарядов из ствольной артиллерии (повреждены 23 частных дома, шесть машин и электроподстанция). В селах Архангельское, Терезовка и в хуторе Стадников зафиксированы шесть, девять и восемь прилетом соответственно. В хуторе Балки на фоне пяти прилетов удалось сбить два беспилотника.

В Грайворонскиом горокруге насчитали 30 прилетов. Львиная доля (21) пришлась на село Козинку, девять минометных снарядов прилетели к пункту пропуска. В одном доме выбиты окна и провалена стена. В районе села Антоновки удалость сбить беспилотник.

12 раз обстреляли хутор Старый Волоконовского района. Девять прилетов зафиксировали в селе Журавлевке Белгородского района – поврежден один дом. В Краснояружском районе артиллерия дважды обстреляла окраину села Графовки. Повреждена ЛЭП. Рядом с селом Вязовым атаковал дрон-камикадзе. При покосе сорной растительности в Сорокинской сельской территории в Старооскольском горокруге обнаружили БПЛА.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, минувшей ночью в результате обстрела со стороны Украины ранили четырех жителей Шебекино.