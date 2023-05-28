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Политика28 мая 2023 12:39

В составе прорвавшейся в Белгородскую область ДРГ были поляки и американцы

Об этом рассказала жена убитого члена самообороны
Алексей СЕРГУНИН
Вячеслав Гладков навестил всех раненых из Грайворонского и Шебекинского округов.

Вячеслав Гладков навестил всех раненых из Грайворонского и Шебекинского округов.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 28 мая, глава Белгородчины Вячеслав Гладков навестил всех раненых из Грайворонского и Шебекинского округов.

- Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить, - написал в своем телеграм-канале губернатор.

По словам Вячеслава Владимировича, в заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов – поляки и американцы.

- Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжелое, никто и ничто не вернет ей мужа. Но нужно собраться и быть сильной ради детей, а мы со свой стороны обязательно поможем.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, после вторжения ДРГ ВСУ в Грайворонский район погиб мирный житель села Козинки, пострадали 13 человек.

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