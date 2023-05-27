В результате обстрела со стороны Украины белгородского Шебекино сгорел автомобиль, повреждены многоквартирные дома и магазины 27 мая 2023

В Шебекино повреждена линия электропередачи. Бригада электриков занялась переподключением абонентов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 27 мая, ВСУ атаковали город Шебекино. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- По предварительной информации, пострадавших нет. Выбиты стекла и посечены фасады в шести многоквартирных домах. Также осколками снарядов повреждены несколько магазинов.

По словам Вячеслава Владимировича, есть повреждения и в частном жилом секторе: посечены заборы и фасады, выбиты окна и разрушены теплицы в трех домах. Один из снарядов попал в гараж, произошло возгорание. Огонь потушили, но спасти автомобиль не удалось.

Кроме того, в Шебекино повреждена линия электропередачи. Бригада электриков занялась переподключением абонентов. Власти продолжают подворовой обход территории.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 27 мая, после обстрела Шебекино ВСУ одной женщине стало плохо из-за перенесенного стресса. Ее доставили в районную ЦРБ.