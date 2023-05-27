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Политика27 мая 2023 11:45

В результате обстрела со стороны Украины белгородского Шебекино сгорел автомобиль, повреждены многоквартирные дома и магазины 27 мая 2023

Город находится под многочисленным артиллерийским обстрелом
Алексей СЕРГУНИН
В Шебекино повреждена линия электропередачи. Бригада электриков занялась переподключением абонентов.

В Шебекино повреждена линия электропередачи. Бригада электриков занялась переподключением абонентов.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 27 мая, ВСУ атаковали город Шебекино. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

- По предварительной информации, пострадавших нет. Выбиты стекла и посечены фасады в шести многоквартирных домах. Также осколками снарядов повреждены несколько магазинов.

По словам Вячеслава Владимировича, есть повреждения и в частном жилом секторе: посечены заборы и фасады, выбиты окна и разрушены теплицы в трех домах. Один из снарядов попал в гараж, произошло возгорание. Огонь потушили, но спасти автомобиль не удалось.

Кроме того, в Шебекино повреждена линия электропередачи. Бригада электриков занялась переподключением абонентов. Власти продолжают подворовой обход территории.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 27 мая, после обстрела Шебекино ВСУ одной женщине стало плохо из-за перенесенного стресса. Ее доставили в районную ЦРБ.

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