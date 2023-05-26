132 раза ВСУ обстреливали село Козинку Белгородской области 25 мая 2023

Грайворонский округ был под многочисленными минометными и артиллерийскими обстрелами. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 26 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам ВСУ региона за 25 мая.

Чаще всего атаковали Грайворонский округ. Из миномета и артиллерии обстреливали село Козинка – всего зафиксировано 132 прилета, есть попадания по пограничному пункту пропуска и есть разрушение дорог и тротуаров. По Грайворону было выпущено три снаряда, повреждены пять частных домов. В селе Глотово полностью разрушен один дом, еще в двух выбиты стекла, посечены фасады и заборы. Взрывной волной зацепило здание магазина и Дома культуры.

Шебекинский городской округ был обстрелян 35 раз. Из миномета и артиллерии обстреливали село Сурково, прилетели 17 снарядов. Село Новая Таволжанка подверглось атаке дронов, артиллерии и минометов. По Мурому зафиксирован прилет семи артиллерийских снарядов. Один снаряд долетел до погранперехода в Шебекино.

Белгородский район попал под обстрел 14 раз. В поселке Октябрьский в результате сброса взрывного устройства с БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля. А в селе Головино сбили один квадрокоптер. По селу Журавлевка в очередной раз работала артиллерия, выпущено 12 снарядов. Волоконовский район обстреляли 12 раз, из них по хутору Старый было выпущено восемь минометных снарядов и четыре минометных снаряда упали рядом с селом Тишанка.

Один дрон-камикадзе упал на окраине села Староселье Краснояружского района. В поселке Красная Яруга поврежден один частный дом. Также по окраине села Прилесье зафиксирован прилет четырех снарядов.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 26 мая, утром атаке со стороны Украины подвергся Грайворонский горокруг. Снарядами повреждены газопровод и линия электропередачи.