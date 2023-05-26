Мирного белгородского жителя ДРГ ВСУ убили выстрелом в голову

После вторжения ДРГ ВСУ в Грайворонский район погиб мирный житель села Козинки, пострадали 13 человек. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Причиной смерти мирного жителя Грайворонского горокруга, погибшего во время захода ДРГ на территорию муниципалитета, стал выстрел в голову, а не осколочное ранение. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Погибший - командир отделения Преображенского батальона Юрий Горевой. Он не был военнослужащим, и федеральные выплаты ему не положены, но из областного бюджета его семье выплатят три миллиона рублей.

Как отметил Вячеслав Гладков, несовершеннолетняя дочь жителя будет получать ежемесячно 50 тысяч рублей до достижения 21 года.

- Вечная ему память! – выразил свои соболезнования глава региона.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, после вторжения ДРГ ВСУ в Грайворонский район погиб мирный житель села Козинки, пострадали 13 человек.