85-летнюю старушку контузило при атаке белгородского села Козинки со стороны Украины 24 мая 2023

Дом пенсионерки расположен рядом с местом обстрела. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 24 мая, под обстрел ВСУ попал погранпереход в селе Козинка Грайворонского городского округа. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Белгородчины Вячеслав Гладков.

- Есть одна пострадавшая, бабушка 85 лет с легкой контузией. Ее дом расположен рядом с местом обстрела. Травма была получена от взрывной волны. Сейчас она доставлена в центральную районную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня при обстреле ВСУ белгородского села Терезовки был ранен мужчина. Тем временем над Белгородским районом система ПВЛ сбила украинский беспилотник. А накануне, 23 мая, после вторжения ДРГ ВСУ в Грайворонский район погиб мирный житель Козинки.