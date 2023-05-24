Двое белгородцев, пострадавших после атаки со стороны Украины, находятся в реанимации

Роман Проценко сообщил, что госпитализированные пострадавшие получили огнестрельные минно-взрывные и пулевые ранения. Скриншот видео телеграм-канала регионального правительства.

Сегодня, 24 мая, главврач городской больницы № 2 Белгорода Роман Проценко в интервью телеграм-каналу регионального правительства рассказал о состоянии жителей Грайворонского горокруга, пострадавших после нападения со стороны Украины.

- К нам поступили девять человек. Одному оказали амбулаторную помощь и его опустили домой. Восемь человек были госпитализированы. Все они находятся в состоянии средней тяжести и тяжелой. В отделениях травматологии, хирургии и нейрохирургии. Они получили огнестрельные минно-взрывные и пулевые ранения. Каждому из пациентов оказали оперативную медицинскую помощь. Сейчас они лечатся, идет процесс выздоровления. Двое из них по-прежнему находятся в реанимации в тяжелом состоянии. При этом состояние стабильное и не вызывает опасений.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, после вторжения ДРГ ВСУ в Грайворонский район погиб мирный житель села Козинки, пострадали 13 человек.