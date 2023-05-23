Минобороны РФ: в Белгородской области националистические формирования были заблокированы и разгромлены

Минобороны: уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов Фото: скриншот видео

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о ликвидации нацформирований, зашедших 22 мая на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области. В ходе контртеррористической в регионе диверсанты были заблокированы и разгромлены.

- 22 мая текущего года, после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска «Козинка», а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Российской Федерации. В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены. Остатки националистов отброшены на территорию Украины, где по ним продолжалось нанесение огневого поражения до полной ликвидации, - сообщается в сводке Минобороны.

Сообщается, что уничтожено более 70-ти украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.