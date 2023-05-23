Вячеслав Гладков рассказал об обстрелах Белгородской области за сутки

Гладков: К восстановительным работам приступим, когда позволит оперативная обстановка. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о текущей ситуации в Белгородской области и об обстрелах региона за прошедшие сутки. Со стороны ВСУ в понедельник, 22 мая, были нанесены удары по пяти муниципалитетам региона.

Белгородский район попал под обстрел со стороны Украины 15 раз. В селе Никольское был сбит беспилотник, по селу Журавлевка работала артиллерия, было выпущено 14 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Трижды попал под обстрел Борисовский район. Минометные снаряды были выпущены по хутору Лозовая Рудка, обошлось без пострадавших и разрушений. Также с БПЛА были сброшены два взрывных устройства. Пострадавших нет. Повреждены административное здание и частный дом – пробиты кровли.

В Валуйском городском округе под минометный обстрел попало село Старый Хутор. Было выпущено 5 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Шебекинский городской округ обстреляли 25 раз, из них 8 минометных санарядов было выпущено по селу Терезовка, обошлось без пострадавших и разрушений. По Новой Таволжанке дважды работала артиллерия, в двух частных жилых домах посечены фасады и заборы, пострадавших нет. В селе Середа работала артиллерия - 10 снарядов выпущено, в результате чего посечены фасады в трех частных домовладениях. Также в Таволжанке было сброшено взрывное устройство с беспилотника. По селу Балки работал миномет, выпущен один снаряд. В Шебекино зафиксированы 2 прилета из миномета по пограничному пункту пропуска и взрывное устройство было сброшено с БПЛА на участке автодорожной развязки. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

- В понедельник утром населенные пункты Грайворонского городского округа были под многочисленным минометным и артиллерийским обстрелом. По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров. В результате есть 12 раненых мирных жителей, повреждения зафиксированы в 29 частных жилых домах и трех машинах. Свет сейчас отсутствует в 14 населенных пунктах, к восстановительным работам приступим, когда позволит оперативная обстановка, - написал глава региона Вячеслав Гладков.