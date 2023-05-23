Женщина умерла во время эвакуации из Грайворонского округа Белгородской области

В населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

К сожалению, вчера во время эвакуационных мероприятий (жители сейчас находятся в ПВР Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района) скончалась женщина 1941 года рождения. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Причины сейчас устанавливаются. Ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой.

По словам Вячеслава Владимировича, в тех населенных пунктах, в которые зашел противник, есть двое раненых мирных жителей.

- Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение. Погибших среди мирного населения на сегодняшний день нет. Все необходимые действия со стороны силовых структур проводятся. Ждем завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена.

Также губернатор посоветовал жителям Грайворонского округа пока не возвращаться в свои дома.

- Продолжается зачистка территории Министерством обороны совместно с силовыми структурами. Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, накануне, 22 мая, восемь жителей региона получили ранения после обстрелов ВСУ. Тем временем, на территорию Белгородской области зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ.