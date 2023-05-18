Белгородский губернатор навестил семью, которой построили новый дом взамен разрушенного после обстрелов

Семья Сызранцевых из Грайворонского городского округа потеряла свой дом во время очередного обстрела со стороны ВСУ Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Семья Сызранцевых из Грайворонского городского округа потеряла свой дом во время очередного обстрела со стороны ВСУ в октябре прошлого года. Жилище было полностью разрушено.

По желанию собственника на том же участке строители возвели новый дом. К нему уже подведены все инженерные коммуникации. Сейчас завершаются работы по внутренней отделке. До 1 июня заменят и старый забор на новое ограждение.

По желанию собственника на том же участке строители возвели новый дом Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

- Решение о строительстве нового дома было принято сразу же после разрушения старого. Вне зависимости о того, находится ли населенный пункт в зоне ЧС или нет, утраченное жилье мы заменяем новым. Семья довольна качеством строительства. Да и в целом, восстановительные работы в районе идут оперативно и находятся под постоянным контролем главы муниципалитета, — отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Напомним, что по поручению Владимира Путина Белгородской области выделены средства в размере 9,4 млрд рублей на закупку 1744 жилых помещения для граждан, утративших свои дома. Готовые квартиры или же строящиеся дома будут соответствовать площади пострадавшего жилья самих собственников. Право на компенсацию имеют граждане, которые полностью утратили жилье, или оно стало непригодным для проживания в результате обстрелов, а также те, чьи домовладения расположены в населенных пунктах региона, где введен режим ЧС.