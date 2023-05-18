Белгородский фурор в столице Кузбасса: 25 медалей везут кикбоксеры из Кемерово

Учащиеся и тренеры спортивной школы № 4 Белгорода. Фото из архива Алексея Потеряхина.

Учащиеся спортивной школы № 4 Белгорода заняли 25 призовых мест на минувшем первенстве страны по кикбоксингу. Десять из них – в татами-дисциплинах. В разделе лайт-контакт Арина Кирик (50 кг, 16-18 лет) в 1/4 одолела спортсменку из Вологодской области, в полуфинале выиграла у члена сборной России из Московской области и в финале на последней секунде вырвала победу у сильнейшего кикбоксера из Ульяновской области. Арина стала победителем турнира, выполнив норматив мастера спорта России.

Мария Рыжова (50 кг, 13-15 лет) стала серебряным призером. В 1/4 финала Маша выиграла в виде явного преимущества спортсменку из ХМАО, в полуфинале с огромным трудом вырвала победу у спортсменки Московской области, а в финале из-за того, что все силы отдала в полуфинале, уступила сопернице из Астраханской области.

Алексей Потеряхин и его воспитанники из спортивной школы № 4 Белгорода. Фото из архива Алексея Потеряхина.

В разделе поинтфайтинг Давид Едаменко (37 кг, 13-15 лет) в 1/4 финала одолел спортсмена из Самарской области, в полуфинале уверенно выиграл у кикбоксера из Краснодарского края, а в финале за явным преимуществом (со счетом 11:1) уверенно выиграл спортсмена из Самарской области! Давид стал победителем турнира. Арсений Железников (28 кг, 10-12 лет) в 1/4 выиграл у спортсмена из Москвы, в полуфинале взял вверх над соперником из Самарской области, в финале уступил в один балл на последней секунде спортсмену из ХМАО и стал серебряным призером.

- Все четверо – Арина, Мария, Давид и Арсений - вошли в основной состав сборной России, - отметил их тренер Алексей Потеряхин.

В разделе поинтфайтинг Александр Григорьев (32 кг, 10-12 лет), Таисия Шкарпеткина (42 кг, 10-12 лет) и Рыжова - выиграв по одному бою, уступили в полуфинале и стали бронзовыми призерами турнира. В разделе лайт-контакт Едаменко, выиграв один бой в полуфинале, уступил и финишировал третьим.

В ринговых дисциплинах кикбоксинга воспитанницы Алексея Потеряхина завоевали две медали. Рыжова (48 кг, 13-14 лет) в разделе фулл-контакт в 1/4 в первом раунде отправила в нокдаун спортсменку из Мурманской области, в полуфинале уверенно выиграла у спортсменки из Челябинской области. А в финале в упорном бою, который шел все три раунда балл в балл, за 15 секунд до конца, Мария отправила в нокдаун сильнейшую соперницу из Ульяновской области и стала победительницей первенства России второй год подряд.

Алексей Потеряхин и его две самые опытные воспитанницы на минувшем турнире в Кемерово. Фото из архива Алексея Потеряхина.

Кирик (52 кг, 17-18 лет) в разделе лоу-кик в 1/4 уверенно одержала победу над соперницей из Иркутской области, а в полуфинале, показав хороший бой, уступила в несколько баллов прошлогоднему призеру первенства России и стала бронзовым призером. В итоге Мария прошла отбор в национальную сборную России, а Арина в резерв.

В сольных композициях спортсменки Инны Иващенко и Евгении Дрокиной 15 раз поднимались на пьедестал почета. Фото из архива Алексея Потеряхина.

В сольных композициях спортсменки Инны Иващенко и Евгении Дрокиной 15 раз поднимались на пьедестал почета. Каролина Плужник стала двукратной победительницей в возрастной категории 13-15 лет, Полина Чернышева – победительница среди участниц 10-12 лет, Карина Дрокина стала обладательницей золотой медали среди юниорок. Также девчонки завоевали шесть серебряных медалей. Бронзовыми призерами в своих возрастных категориях стали Виктория Разуваева, Кира Едамова, Арина Дурнева, Альбина Ткачева.

В сольных композициях спортсменки Инны Иващенко и Евгении Дрокиной 15 раз поднимались на пьедестал почета. Фото из архива Алексея Потеряхина.

- Уровень конкуренции на соревнованиях получился чрезвычайно высокий, и борьба за медали была острой. На первенстве страны достойно выступила Мария Джувага, но, к сожалению, остановилась в шаге от призовых мест. Маша, мы еще поборемся! Не раскисай! – подытожил Алексей Потеряхин.