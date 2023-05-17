Экс-мэр Старого Оскола Белгородской области получил в качестве взятки иномарку стоимостью свыше 5 млн рублей

Следователи в связке с ФСБэшниками продолжают устанавливать эпизоды преступной деятельности бывшего главы администрации Старооскольского городского округа. Фото пресс-службы СУ СК РФ по региону.

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Белгородской области расследует серию уголовных дел по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя и за общее покровительство главой органа местного самоуправления, в особо крупном размере). Его фигурант – бывший глава администрации Старооскольского городского округа Александр Сергиенко. Изначально его обвиняли по пяти эпизодам, теперь добавились еще два.

По версии следствия, в четвертой декаде 2020 года директор нескольких предприятий завершил строительство многотопливной автозаправочной станции, расположенной в Старом Осколе. Чтобы процесс приемки выполненных работ прошел без сучка и задоринки, он передал Сергиенко взятку в шесть миллионов рублей.

Кроме того, не позднее марта 2020 года экс-мэр помог одному из подрядчиков получить контракт на реконструкцию сооружений канализации Старооскольского городского округа.

- За это его отблагодарили автомобилем иностранного производства стоимостью более пяти миллионов, - сообщили «КП» в региональном Следкоме.

Преступления выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Белгородской области. Следователи СК России во взаимодействии с ФСБэшниками продолжают устанавливать эпизоды преступной деятельности бывшего главы администрации Старооскольского городского округа.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня, 17 мая, свердловский районный суд Белгорода продлил арест Александру Сергиенко на три месяца.