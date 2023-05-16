Белгородские аграрии смогут компенсировать до 50% затрат на производство и реализацию зерна

Региональные власти перечислят деньги местным сельхозпроизводителям. Фото: "КП" Архив

Сельхозпроизводители Белгородской области смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы. Средства на поддержку аграриев регионам выделило Правительство РФ.

10 млрд рублей на финансовое обеспечение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур будет направлено из федерального бюджета в 65 регионов страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Белгородская область получит на эти цели 233,6 миллионов рублей.

Региональные власти перечислят деньги местным сельхозпроизводителям. Это будет способствовать сохранению стабильности как на зерновом, так и на продовольственном рынке в целом.