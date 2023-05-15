Система быстрых платежей в помощь потребителям электроэнергии

Средства моментально зачисляются на счет поставщика электроэнергии, а чек высылается на электронную почту или телефон клиента. Фото: Екатерина Папакина

С декабря 2020 года Белгородэнергосбыт предлагает клиентам для оплаты электроэнергии использовать Систему быстрых платежей. Инновационный электронный сервис позволяет как бытовым абонентам, так и юридическим лицам в любое время суток осуществлять мгновенные переводы денежных средств из любой географической точки, где есть доступ к интернету.

Предложением гарантирующего поставщика успешно воспользовались более 40% клиентов компании из числа физических лиц в Старооскольском городском округе, 36% - в г. Белгороде и Белгородском районе и 5,7% - в Губкине.

Юридические лица активнее используют СБП в областном центре и Белгородском районе. Здесь почти 40% потребителей Белгородэнергосбыта освоили Систему быстрых платежей. В Старооскольском городском округе клиентов, оценивших выгодный для бизнеса формат - меньше 13%. Только 5% юридических лиц Шебекинского, Губкинского, Алексеевского городских округов и Чернянского района выбрали безопасную, удобную и быструю оплату без комиссий через СБП.

Гарантирующий поставщик электроэнергии напоминает предпринимателям, расчетные счета которых оформлены на физическое лицо, о том, что у них есть возможность оплачивать электроэнергию через систему быстрых платежей в «Личном кабинете юридического лица» на сайте белгородэнергосбыт.рф.

Реквизиты банковской карты вводить не нужно – достаточно считать QR-код мобильным телефоном с экрана компьютера, и денежные средства будут моментально зачислены на расчетный счет гарантирующего поставщика электроэнергии.

Сумма платежа не должна превышать 1 млн рублей, если банком клиента не установлены иные ограничения.

Бесконтактные платежи принимаются круглосуточно, в том числе - в выходные и праздничные дни.

Если электроэнергию через СБП оплачивает физическое лицо, вход осуществляется через смартфон. На сайте белгородэнергосбыт.рф необходимо указать свой е-mail, нажать плашку «Оплатить», далее – «Оплатить в приложении». В окне появятся мобильные приложения банков клиента, поддерживающие оплату через СБП. Нужно выбрать одно из банковских приложений и провести платеж.

Если вход осуществляется через компьютер, на экране появится автоматически сформированный QR-код, который необходимо отсканировать через камеру смартфона. Далее нужно выбрать мобильное приложение банка, поддерживающее СБП, и подтвердить операцию. Можно сразу открыть мобильное приложение банка и из него отсканировать QR-код.

При оплате с помощью мобильного телефона или компьютера средства моментально зачисляются на счет поставщика электроэнергии, а чек высылается на зарегистрированные электронную почту или телефон клиента.

Пользуйтесь Системой быстрых платежей, ведь не зря говорится, что время – деньги!

Реклама. АО "Белгородэнергосбыт"