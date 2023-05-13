Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика13 мая 2023 14:41

При обстреле ВСУ белгородского села Графовки повреждены десять домов 13 мая 2023

Выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы
Алексей СЕРГУНИН
В селе нарушено электро- и газоснабжение.

В селе нарушено электро- и газоснабжение.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 13 мая, атаке со стороны Украины подверглось село Графовка Краснояружского района. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены десять частных домовладений: выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе нарушено электро- и газоснабжение. Глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводит подомовой обход территории.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня со стороны Украины обстреляли белгородское село Муром. А, накануне, 12 мая, ВСУ атаковали белгородское село Пороз.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯ