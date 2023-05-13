При обстреле ВСУ белгородского села Графовки повреждены десять домов 13 мая 2023

В селе нарушено электро- и газоснабжение. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 13 мая, атаке со стороны Украины подверглось село Графовка Краснояружского района. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены десять частных домовладений: выбиты стекла, посечены фасады, крыши и заборы, также повреждена одна хозпостройка. В селе нарушено электро- и газоснабжение. Глава района Андрей Миськов вместе с оперативными службами проводит подомовой обход территории.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня со стороны Украины обстреляли белгородское село Муром. А, накануне, 12 мая, ВСУ атаковали белгородское село Пороз.