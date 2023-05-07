На Белгородчину прибудет частица мощей Георгия Победоносца

Частица мощей святого великомученика и Победоносца Георгия будет доставляться в различные храмы нашей страны. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Частица мощей святого великомученика и Победоносца Георгия будет доставляться в различные храмы нашей страны – ковчег побывает почти в 100 городах 89 регионов с мая по сентябрь. Это путешествие совершается по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в рамках акции «Всероссийский молебен о Победе».

«Георгий Победоносец на протяжении всей истории нашего Отечества почитается как Небесный покровитель Русского воинства. Символично, что наш приграничный регион святой великомученик посетит в дни празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне», - отмечают в Белгородской митрополии.

График пребывания ковчега на территории Белгородчины следующий:

8 мая в 15.00 состоится торжественная встреча святыни в Успенско-Николаевском соборе Марфо-Мариинского монастыря (Белгород, ул. Пушкина, 19).

9 мая в 6.30 утра митрополит Иоанн совершит в Успенском соборе Божественную литургию, за которой будут вознесены молитвы в память о «вождях и воинах, на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных и всех Победы ради потрудившихся».

С 11:50 до 13.30 ковчег с мощами будет находиться в Валуйках, в Успенско-Николаевском кафедральном соборе (м-н «Раздолье»).

В 16:30 ковчег встретят в Старом Осколе, в кафедральном соборе благоверного князя Александра Невского (ул. Токарева, 4/1). До 9 часов утра 10 мая для верующих будет открыт доступ к мощам, будут совершаться ежечасные молебные пения с чтением акафиста. Затем святыня отправится в Брянскую митрополию.