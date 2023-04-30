В Белгороде на месте «Белого квартала» в мае начнут археологические раскопки

"Белый квартал" станет местом притяжения горожан. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Главный инженер ООО «Ленгипрогор» Юрий Перелыгин и советник губернатора Белгородской области Артем Алексеев рассказали, как преобразится будущий «Белый квартал» в областном центре, и что появится на месте старых аварийных домов.

По словам спикеров, пространство будет выполнено в меловых оттенках в едином стиле и станет главным местом притяжения горожан. Это будет общественно-деловая зона, доступная и интересная взрослым и детям.

Старые аварийные здания здесь снесут, после чего приступят к реализации проекта. Властям удалось договориться уже с большинством собственников как жилых помещений, так и коммерческих. Дома, которые находятся рядом с кварталом, но не подлежа сносу, отремонтируют и преобразят в общей стилистике проекта.

Перед началом застройки, на месте «Белого квартала» проведут археологические раскопки. Работы начнут уже с середины мая. По окончании работы археологов будут понятны сроки реализации проекта. На сегодняшний день речь идет о конце 2026 года. Проект изменяли о дополняли несколько раз с учетом предложений на общественных обсуждениях. И возможно, это не последняя его редакция – археологические изыскания могут тоже внести коррективы.

Сейчас в проекте представлена новая входная группа с проспекта Славы. Помимо этого, изменено и расширено парковочное пространство. По проекту здесь будет подземная парковка более чем на 1000 мест. Наземного транспорта вообще не будет, так как квартал предполагается пешеходный.

Символом города и области в центре квартала станет арт-объект «Меловая гора». По словам Юрия Перелыгина, такого объекта нет нигде, и он станет «фишкой» Белгорода. Под горой будет располагаться научно-образовательный центр. Его площадь составит 2,5 тысячи квадратных метров. В основе проекта – событийная площадь, как центр притяжения всех горожан.

Кроме этого, в квартале построят концертный зал вместимостью не менее 500 мест с хорошей акустикой. Также по плану на территории расположатся гостиница, ресторан, офисные помещения класса А и торговый центр в виде галереи. В «Белом квартале» не будет высотных зданий, максимум 6 этажей – пара объектов, остальное постройки 2-3 этажа.