Белгородцам в новогоднюю ночь на Соборной площади будут раздавать карту укрытий

В случае опасности белгородцев попросят покинуть площадь. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде в преддверии праздников, создали центр принятия решений, который будет работать в новогоднюю ночь на Соборной площади. Специалисты будут анализировать текущую ситуацию и оперативно реагировать в случае возникновения угрозы.

- Главная задача при проведении новогодних праздников – обеспечить безопасность граждан. Особенно в ночь с 31 декабря на 1 января, когда проходят массовые гуляния на площади. Понимая угрозы, мы заблаговременно организовали работу оперштаба, - заявил исполняющий обязанности мэра Белгорода Валентин Демидов.

Власти города смоделировали возможные сценарии развития событий и проработали алгоритмы действий всех силовых ведомств. В новогоднюю ночь будет усилена система досмотра и охраны общественного порядка на центральной площади.

- Мы предполагаем, что несмотря на запрет и многочисленные предупреждения, горожане могут все-таки запускать фейерверки. В наших условиях это потревожит людей. Специалисты центра будут оперативно давать информацию по таким ситуациям. А со всеми нарушителями отработают сотрудники правоохранительных органов, - отметил Демидов.

На случай возникновения опасности продумана оптимальная схема, ориентируясь на которую люди смогут быстро покинуть площадь. Также подготовлены флаеры с картой укрытий в центре, которые раздадут всем, кто придет на праздник.

- Это все работа на упреждение. Однако если говорить о худших сценариях. При получении информации от Минобороны и МЧС о возможных происшествиях мы будем просить всех покинуть площадь. Надеемся, что праздники пройдут спокойно. При этом мы готовы ко всем вариантам развития событий, - подчеркнул Валентин Демидов.