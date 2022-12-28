В Белгородской области пьяный водитель вез детей на новогоднее представление

На автобусе отсутствовали проблесковый маячок желтого цвета и информационные таблички «Перевозка детей». Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

40-летнего водителя, который управлял автобусом «Неман 420224-11» и при этом перевозил 21 школьника в сопровождении трех взрослых, автоинспекторы остановили 27 декабря около 14:00 часов в Старом Осколе в районе дома № 66 на проспекте А. Угарова. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полицейские проверили у водителя документы и выяснили, что автобус не соответствует предъявляемым требованиям. У него отсутствовали проблесковый маячок желтого цвета и информационные таблички «Перевозка детей». Кроме того, поведение водителя вызывало у инспекторов ДПС достаточные основания для направления его на медосвидетельствование. Но мужчина отказался его проходить.

В отношении водителя составлены три административных материала - по ч.1 ст. 12.26, ч. 2 ст. 12.3 и ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ.

Также установлено, что перевозку детей из Губкина в Старый Оскол на новогоднее представление инициативно организовали родители, используя возможность заключения договора на транспортное обслуживание с одной из туристических фирм, в результате чего какие-либо распорядительные документы в школе не издавались, а сотрудники Госавтоинспекции для предрейсовой проверки в соответствии с действующим законодательством не были уведомлены.

Стражи порядка убедительно просят родителей более ответственно подходить к организации инициативных выездов в период новогодних школьных каникул и не только. Полицейские призывают не допускать бесконтрольных групповых перевозок детей для их же безопасности.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, в Белгородской области пьяный водитель фуры слетел с дороги.