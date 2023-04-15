В результате обстрела села в Белгородской области пострадала пожилая женщина

Бригада медиков оказывает пострадавшей необходимую помощь на месте происшествия. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. В результате атаки контузило 73-летнюю местную жительницу. Бригада медиков оказывает ей всю необходимую помощь на месте происшествия.

- Один из снарядов прилетел в частный жилой дом, в результате чего разрушена стена дома, выбиты окна и поврежден забор. Есть одна пострадавшая - бабушка 73 лет, у нее контузия. Ничего святого нет, в такой великий праздник продолжать обстрелы мирных жителей! – написал Гладков в телеграм-канале.

Глава региона также подчеркнул, что аварийные и оперативные службы уже приступил к устранению последствий обстрела. В ближайшее время они закроют тепловой контур поврежденного дома. Утром специалисты приступят к восстановительным работам.