В Белгородской области ввели в эксплуатацию новую школу на 1000 мест

Школа начнет работу в марте 2023 года. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и министр просвещения РФ Сергей Кравцов в режиме ВКС 27 декабря ввели в эксплуатацию новую школу на 1000 мест в микрорайоне Новосадовый-41. Школа «Территория успеха» как и другие 2 школы в Репном и в мкр. Восточный-1 построены по нацпроекту «Образование».

Школу открывали в режиме ВСК Вячеслав Гладков и Сергей Кравцов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Как поделилась Ольга Чернобок, директор «Территории успеха», новую школу ждали всем микрорайоном. Это современное и комфортное здание, здесь много зонированного пространства, где дети могут отдыхать, проводить время и между уроками с пользой. Обилие цветов, деревянные конструкции, лаконичные цвета в оформлении.

Комфортные зоны отдыха для учащихся. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Главным и самым ярким акцентом в школе будет ученик. Открыть двери школы мы планируем в марте. Сейчас уже формируется педагогический коллектив. 500 детей на сегодняшний день готовы заполнить классы. У нас два спортзала, тренажерный зал и зал хореографии, бассейн и стадион, зона библиотеки, центр молодежных инициатив. Все это рассчитано на то, чтобы у детей было полезное пространство в школе, где все будет направлено на их разностороннее воспитание и образование, - отметила Ольга Чернобок.

Учащиеся смогут заниматься плаванием. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Образование является одним из приоритетных направлений в работе Белгородской области. Понимаем, что для учеников важно создание новой образовательной среды, в которой они смогут всесторонне развиваться. Последние несколько лет мы активно ищем новые точки развития, конечно, по строительству новых школ и детских садов, по капитальному ремонту объектов образования. Мы особенно рады, что смогли участвовать одними из первых в федеральном проекте министерства просвещения РФ и структуры ВЭБ.рф – «ПроШкола». Мы одними из первых в стране сегодня сдаем готовые три школы, по которым ранее взяли на себя обязательства, - рассказал губернатор Гладков.

Классы рассчитаны на 25 учеников. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Я благодарен вам, Вячеслав Владимирович, что вы сегодня одними из первых в стране вводите в эксплуатацию новые школы, построенные по концессионным соглашениям. Командная работа в Белгородской области заметна сразу. Важно, что вы вместе со строителями сделали все объекты качественными, сдали их в оперативные сроки. Несмотря на все сложности жизни в приграничных территориях, вы справляетесь с развитием образования в области, делаете все возможное для реализации задач, поставленных Президентом РФ, - поздравил министр Сергей Кравцов.

Школьная столовая. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Помимо школы «Территория успеха» в режиме ВКС также были введены в эксплуатацию: начальная школа на 100 мест «Парус детства» в селе Репное, начальная школа на 100 мест в мкр.Восточный-1 в Белгороде. Образовательные учреждения построены за рекордные 10 месяцев. Бюджет строительных работ составил более 2 млрд рублей: из них 1,5 млрд рублей – кредит банка ВЭБ.РФ, 265 млн рублей – вложения ООО «ПроШкола» и 863,6 млн рублей – размер капитального гранта.

Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства до конца 2024 года в Белгородской области построят еще 4 современных общеобразовательных учреждения.