Белгородский губернатор выгнал с оперсовещания первого замминистра строительства

Вячеслав Гладков проведет объезд всех объектов 30 декабря. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Сегодня, 26 декабря, на еженедельном совещании в правительстве региона первый заместитель министра строительства Владимира Губарева сообщил о том, что до конца года могут не сдать несколько школ и детских садов. В их числе:

Школа №4 в Белгороде. Поставка оборудования будет только в январе из-за поздней подачи документов.

Центр образования №1. Низкий темп работ, а также там был разрушен один из корпусов, пришлось заменять перекрытие. Но работы по фасаду и кровли там завершены, заканчивают с внутренней отделкой помещений.

Школа №35. Подрядчик задерживает строительство. Губернатор предложил расторгать договор с подрядчиком, даже если остается небольшой объем работ, так как в этом году строителям выдают аванс в 50% процентов - это очень комфортные условия для подрядчика.

Инженерно-юношеский лицей.

Детский сад №85. Строительная готовность 53% и много недоработок: не отремонтирован подвал, не заказаны МАФы, некачественный ремонт кровли, крыша протекает и другие проблемы.

Детский сад №23. Строительная готовность 48%. Не завершена покраска и укладка напольной плитки, фасад пострадал из-за протечки кровли, из-за некачественного ремонта крыши, все протекает и образовался грибок.

Детский сад №16. Строительная готовность 54% не закончены внутренние работы и благоустройство. Кроме того, там вода в подвале, из-за чего появилась плесень, а строители пытались её закрасить.

Детский сад в микрорайоне Новые сады Белгородского района. Строительная готовность 49%. Не завершены кровельные и отделочные работы, не утеплен фасад, не сделано благоустройство.

Вячеслав Гладков остался недоволен тем, что в докладе Губарева не было представлено и половины объектов, по которым высокие риски по срыву сроков. Кроме того, перечень незавершенных работ сильно отличатся от доклада министра образования Андрея Милехина.

- Владимир Иосифович, больше ко мне на совещание не приходите. У меня есть большие сомнения в вашей компетентности, как специалиста, вы еще пытаетесь обмануть губернатора. Обманывать нельзя, мне такие работники не нужны. Я уже сказал, что будем подводить итоги во время объезда объектов, я думаю, работы лишится большое количество людей. Владимир Иосифович, выходите из планерки, - потребовал губернатор.

Вячеслав Владимирович проведет объезд всех объектов 30 декабря.

Напомним, что ранее Гладков пригрозил уволить министра строительства области Оксану Козлитину и главу УСК по Белгородской области Алексея Сошникова, если до конца года не будет завершен капремонт и строительство детских садов и школ. Отметим, что сегодня на оперсовещании Козлитина не присутствовала, так как была в больнице.