Митрополит Иоанн: 30 лет служения Святому Белогорью

30 лет назад архиерейскую хиротонию Иоанна возглавил Святейший Патриарх Алексий II.

Напомним, 4 апреля 1993 года в Богоявленском соборе Москвы архимандрит Иоанн (Попов) был хиротонисан во епископа Белгородского. Далее епископ Иоанн был назначен на Белгородскую кафедру, которая на тот момент входила в состав Курской епархии. Когда же 18 июля 1995 года была образована Белгородская и Старооскольская епархия, епископ Иоанн был назначен управлять ею.

За три прошедших десятилетия на Белогородчине было восстановлено или построено былое трехсот храмов, возрождены монастыри, открыты десять православных детских садов и две православные гимназии, Духовная семинария. Немыслим сегодня регион и без Сестричества милосердия, гуманитарных и центров социальной поддержки, масштабных культурных и образовательных проектов. Все это - часть каждодневной работы Белгородской епархии, осуществляемой при непосредственном участии митрополита Иоанна.

Встреча чудотворной иконы накануне богослужения.

В своем поздравительном обращении к митрополиту Святейший Патриарх Кирилл отметил: «Во внимание к Вашим заслугам и в связи с памятной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (II степени)».

Утро же вчерашнего дня началось с праздничной Божественной литургии, которую возглавил Владыка. В ней приняли участие епископы Губкинский и Грайворонский Софроний, Валуйский и Алексеевский Савва, а также благочинные и духовенство митрополии. К началу богослужения в храм была принесена мироточивая святыня - икона Богоматери «Умягчение злых сердец». А во время службы присутствующие вознесли моление о восстановлении мира.

Важным событием дня стали мероприятия, прошедшие в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Позже состоялось вручение Патриарших наград тем, кто принимает активное участие в защите нашего Отечества. Медали святого благоверного князя Димитрия Донского были удостоены настоятели белгородских храмов святого праведного Серафима Саровского, святого праведного Иоанна Кронштадтского и храма иконы Божией Матери «Всецарица» протоиереи Виктор Кравец, Кирилл Ёлки и Владимир Мироненко; настоятель Свято-Троицкого храма поселка Комсомолец протоиерей Сергий Орлов, храма Воскресения Словущего поселка Октябрьский протоиерей Константин Качалов, настоятели храмов в честь иконы Божией Матери «Казанская» села Вязовое протоиерей Вадим Качалов и поселка Репное священник Дмитрий Остапенко; клирики белгородских Николо-Иоасафовского собора и храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии священники Владимир Тарасов и Александр Фокин.

Награды из рук митрополита получили 13 белгородцев.

Кроме того, четверо наших земляков были награждены Патриаршими грамотами. Владыка вручил их старшей сестре Марфо-Мариинского сестричества милосердия Елене Химченко, президенту Белгородской областной нотариальной палаты Ирине Суязовой, предпринимателю Сергею Глотову и главе администрации Дубовского сельского поселения Дмитрию Вехову.

Патриаршие награды: во внимание к мужественному служению Церкви и Отечеству.

Фото предоставлены службой протокола Белгородской митрополии.