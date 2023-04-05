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Общество5 апреля 2023 8:11

Митрополит Иоанн: 30 лет служения Святому Белогорью

На Белгородчине отметили юбилейную годовщину со дня архиерейской хиротонии Владыки
Екатерина ПАПАКИНА
30 лет назад архиерейскую хиротонию Иоанна возглавил Святейший Патриарх Алексий II.

30 лет назад архиерейскую хиротонию Иоанна возглавил Святейший Патриарх Алексий II.

Напомним, 4 апреля 1993 года в Богоявленском соборе Москвы архимандрит Иоанн (Попов) был хиротонисан во епископа Белгородского. Далее епископ Иоанн был назначен на Белгородскую кафедру, которая на тот момент входила в состав Курской епархии. Когда же 18 июля 1995 года была образована Белгородская и Старооскольская епархия, епископ Иоанн был назначен управлять ею.

За три прошедших десятилетия на Белогородчине было восстановлено или построено былое трехсот храмов, возрождены монастыри, открыты десять православных детских садов и две православные гимназии, Духовная семинария. Немыслим сегодня регион и без Сестричества милосердия, гуманитарных и центров социальной поддержки, масштабных культурных и образовательных проектов. Все это - часть каждодневной работы Белгородской епархии, осуществляемой при непосредственном участии митрополита Иоанна.

Встреча чудотворной иконы накануне богослужения.

Встреча чудотворной иконы накануне богослужения.

В своем поздравительном обращении к митрополиту Святейший Патриарх Кирилл отметил: «Во внимание к Вашим заслугам и в связи с памятной датой полагаю справедливым удостоить Вас ордена святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (II степени)».

Утро же вчерашнего дня началось с праздничной Божественной литургии, которую возглавил Владыка. В ней приняли участие епископы Губкинский и Грайворонский Софроний, Валуйский и Алексеевский Савва, а также благочинные и духовенство митрополии. К началу богослужения в храм была принесена мироточивая святыня - икона Богоматери «Умягчение злых сердец». А во время службы присутствующие вознесли моление о восстановлении мира.

Важным событием дня стали мероприятия, прошедшие в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Важным событием дня стали мероприятия, прошедшие в храме святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Позже состоялось вручение Патриарших наград тем, кто принимает активное участие в защите нашего Отечества. Медали святого благоверного князя Димитрия Донского были удостоены настоятели белгородских храмов святого праведного Серафима Саровского, святого праведного Иоанна Кронштадтского и храма иконы Божией Матери «Всецарица» протоиереи Виктор Кравец, Кирилл Ёлки и Владимир Мироненко; настоятель Свято-Троицкого храма поселка Комсомолец протоиерей Сергий Орлов, храма Воскресения Словущего поселка Октябрьский протоиерей Константин Качалов, настоятели храмов в честь иконы Божией Матери «Казанская» села Вязовое протоиерей Вадим Качалов и поселка Репное священник Дмитрий Остапенко; клирики белгородских Николо-Иоасафовского собора и храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии священники Владимир Тарасов и Александр Фокин.

Награды из рук митрополита получили 13 белгородцев.

Награды из рук митрополита получили 13 белгородцев.

Кроме того, четверо наших земляков были награждены Патриаршими грамотами. Владыка вручил их старшей сестре Марфо-Мариинского сестричества милосердия Елене Химченко, президенту Белгородской областной нотариальной палаты Ирине Суязовой, предпринимателю Сергею Глотову и главе администрации Дубовского сельского поселения Дмитрию Вехову.

Патриаршие награды: во внимание к мужественному служению Церкви и Отечеству.

Патриаршие награды: во внимание к мужественному служению Церкви и Отечеству.

Фото предоставлены службой протокола Белгородской митрополии.

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