В Белгороде Почетный знак «Доброволец Белгородчины» вручили 74 активистам

С начала года число добровольцев в Белгородской области достигло 700 тысяч человек. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Торжественная церемония награждения неравнодушных к судьбам других людей белгородцев прошла в «Белгород-Арене». С начала года число добровольцев в Белгородской области достигло 700 тысяч человек. Все они бескорыстно выполняют множество задач по поддержке населения, обеспечению их социальной защищенности, сохранению культурного наследия, защите природной среды, упрочнению существующих социальных институтов, а также развитию культуры и искусства в регионе.

- Белгородцы отличаются неравнодушным отношением к чужой беде, к трудной ситуации другого человека. Уже со школьной скамьи ребята пишут письма и рисуют открытки в поддержку солдатам. Все вы, дорогие друзья, делаете всё, чтобы приблизить важную для всех нас победу. Вы отдаете время, силы, энергию. Вы делитесь добром, а оно, как мы знаем, обязательно вернется. Сегодня мы чествуем не только обладателей Почетного знака, но всех тех, кто по праву является лучшим добровольцем Российской Федерации - добровольцем Белгородской области, – обратился к собравшимся заместитель губернатора – министр образования Белгородской области Андрей Милёхин.

Среди тех, кто получил Почетный знак – индивидуальные предприниматели, руководители организаций и просто активисты-добровольцы, оказывающие гуманитарную помощь мобилизованным и семьям военнослужащих. Кроме того, отмечены объединения, которые занимаются волонтерством уже много лет. Это межрегиональная общественная организация помощи тяжелобольным детям «Святое Белогорье против детского рака», активисты «Скорой молодежной помощи», а также серебряные волонтеры, волонтеры-медики, волонтеры культуры и многие другие.

Юлия Немчинова начала заниматься волонтерской деятельностью в марте 2022 года. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

К примеру, Юлия Немчинова, руководитель волонтерского движения «Путь в будущее», организатор пункта сбора и выдачи одежды, средств первой необходимости и питания для вынужденных переселенцев. Волонтерством начала заниматься с марта этого года, увидев огромное количество людей, которые вынуждены были уехать из зон боевых действий. Не осталась равнодушной к чужой беде, сначала помогала отельным семьям. Постепенно у Юлии появились единомышленники, так и сложилась целая группа. И на сегодняшний день помощь от волонтерского движения получили почти 5 тысяч семей. Это люди, которые вынуждены были покинуть свои дома. Но они не находятся в ПВР, так называемые «неорганизованные беженцы».

Сейчас в группе порядка 100 человек. Это люди, которые приходят добровольно, когда есть свободное время и желание помочь. Кто-то работает на вещевом складе, кто-то на выдаче продуктов, есть автоволонтеры, айтишники. Каждый вносит свою лепту.

С самого начала один из волонтеров выделил два морских контейнера, он их продает. По сути они были у и складом, и пункт приема и выдачи. В сентябре поняли, что это уже не очень удобно – нет коммуникаций, холодно. Были вынуждены взять помещение в аренду. В этом тоже помогли люди - скинулись, чтобы добровольцы не остановили свою деятельность и выдержали огромный поток переселенцев, который пошел в сентябре из Харьковской области. Юлия обратилась к депутатам Белгорода, и они выделили помещение. В новом доме волонтерское движение продолжит свою работу.

- Очень благодарна властям города и области за такую награду, за то, что наша добровольческая деятельность ценится. Огромное количество людей сейчас как никогда стараются помочь тем, кто находится в непростой ситуации. У кого-то ресурсы больше, у кого-то меньше. Важно, что заметна любая поддержка, - поделилась Юлия.