Белгородец похитил на работе 580 литров молока

Похищенное молоко злоумышленник впоследствии планировал продать. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Утром 13 декабря сотрудники ДПС остановили на автодороге «Грайворон – Илек-Пеньковка» – Мокрая Орловка» в Грайворонском городском округе автомобиль «ВАЗ 21213» под управлением 30-летнего местного жителя. «Нива» была полностью загружена канистрами с молоком. Внятно объяснить их происхождение мужчина не смог. Об этом «КП» сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.

Водитель пояснил, что работает механиком в одной из молочных компаний и возвращается после смены домой. Чтобы выяснить все детали случившегося, автоинспекторы вызвали на место следственно-оперативную группу.

Связавшись с работодателем мужчины, полицейские узнали, что молоко было похищено. По предварительным данным, подозреваемый слил его из молокоприемника. Наполнив 19 канистр и восемь пластиковых бутылок, он перебросил их через ограждение, а после загрузил в машину. Все он похитил 580 литров, а сумма ущерба составила около 13 тысяч рублей. Похищенное молоко злоумышленник впоследствии планировал продать. В соответствии с ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража) мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, белгородец украл из салона сотовой связи 160 сим-карт.