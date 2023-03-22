При обстреле белгородского села Борисовки со стороны Украины погиб мужчина 22 марта 2023

15 марта cразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке со стороны Украины. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 22 марта, ВСУ обстреляли село Борисовка Волоконовского района. Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия. Мои соболезнования родным и близким погибшего.

Осколками снарядов повреждены еще три частных домовладения: выбиты окна и посечены фасады. Также повреждено электро- и газоснабжение на территории села. Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы уже на месте и устраняют последствия обстрела.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 15 марта cразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе подверглись атаке со стороны Украины. Был сильно поврежден один из корпусов сельскохозяйственного предприятия в Новой Таволжанке.