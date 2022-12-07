В Белгородской области тюремные сроки получили три экстремиста, включая 16-летнего юношу

Приговором суда осужденным назначены различные сроки лишения свободы - от трех до 12 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трое жителей Белгородской области признаны виновными по ч.ч. 1, 1.1 ст.282.1, ч.2 ст.354.1, ч.2 ст.280, п. «а» ч.2 ст.282, ч.2 ст.280, ч.2 ст.205.2, ст.116 (семь эпизодов), ч.4 ст.150, ч.4 ст.223 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти или вражды с использованием интернета с угрозой применения насилия, реабилитация нацизма, создание экстремистского сообщества, склонение или иное вовлечение в деятельность экстремистского сообщества, участие в экстремистском сообществе, публичное оправдание, побои, вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по мотивам национальной ненависти и вражды, незаконное изготовление оружия). Об этом информирует пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Юноши вели противозаконную деятельность на территории Белгородской области на протяжении полутора лет.

Следствием и судом установлено, что в августе 2019 года 21-летний житель Белгородского района размещал в интернете комментарии с призывы к экстремистской деятельности, межнациональной розни по признакам расы и вероисповедания. В сентябре того же года он же через свою страницу в одной из соцсетей разместил в сообществе, посвященном Второй мировой войне, комментарий, оправдывающий идеологию национал-социализма, который приговором Международного военного трибунала объявлен преступным.

В августе 2020 года он создал и руководил в Белгородской области экстремистским сообществом. При помощи уговоров он склонил к участию в сообществе родного 16-летнего брата, а также других людей, разделяющих идеологию неонацизма. В октябре и ноябре 2020 года 16-летний участник сообщества, используя свою страницу в соцсети, написал комментарий, призывающий к совершению насильственных преступлений, руководствуясь расовой ненавистью.

В феврале и марте 2021 года 19-летний житель нашего региона разместил на своей странице в соцсети не менее трех текстовых обращений, оправдывающих совершение теракта. Участники группы неоднократно нападали на иностранных граждан, проживающих в Белгородской области, избивали их, изготавливали холодное оружие.

Материалы, послужившие поводом для возбуждения уголовного дела, были направлены в СУ оперативным подразделением УФСБ России по Белгородской области. Приговором суда осужденным назначены различные сроки лишения свободы - от трех до 12 лет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 47-летнего белгородца ждет суд за регулярные призывы к экстремизму.