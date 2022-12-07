Белгородские врачи спасли двухмесячного младенца с тяжелой формой порока сердца

На десятый день мальчик задышал сам. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

У поступившего в районную больницу ребёнка были признаки простуды: кашель, вялость, затрудненное дыхание, температура. Но затем появились симптомы недостаточности периферического кровообращения. Маленький пациент был срочно доставлен в областную детскую клиническую больницу

- Его сразу положили в реанимацию, - вспоминает заместитель главврача по хирургической помощи детской областной клинической больницы Андрей Тулинов. - Начали обследование, УЗИ сердца показало сложный врождённый порок развития – коарктацию аорты. Это аномалия, при которой перешеек аорты сужается, как песочные часы. Есть разные формы этого заболевания, у малыша выявилась самая тяжёлая. При малейшем перекладывании ребёнка в кувезе или пеленании его сердце останавливалось. Не то, что транспортировать куда-то, мы его даже поднять не могли.

По статистике из 100 тысяч новорождённых детей только 40 – 50 рождается с коарктацией. В подавляющем большинстве случаев заболевание диагностируется ещё внутриутробно в процессе обследований будущих мам на аппарате УЗИ. Но не всегда. В данном случае у мамы мальчика проведённые исследования порок не выявили.

Белгородские медики обратились за консультацией в Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева в Москве. Именно там проходят лечение дети с врождёнными пороками развития. Московские кардиохирурги настоятельно порекомендовали срочно проводить миниинвазивную операцию на месте – это был единственный шанс сохранить ребёнку жизнь. И оперировать должен был белгородский специалист – федеральные эксперты могли просто не успеть приехать. Но в регионе подобных операций раньше никто не делал.

К операционному столу встал заместитель главврача по кардиохирургической помощи областной клинической больницы святителя Иоасафа Игорь Коваленко. За почти 30 лет своей работы кардиохирургом он впервые оперировал двухмесячного мальчика.

- Я не знаю, как вообще решился на это, просто у ребёночка шансов не было никаких. Я приехал, увидел… Куда там оперировать? Разрез на ножке делал не скальпелем, а иголкой от шприца, чтобы не повредить ничего. У маленьких всё совсем по-другому выглядит. Диаметр аорты там, где её надо было расширять, – миллиметр-полтора. Диаметра сосудов не хватает, чтобы туда завести хоть что-нибудь и ввести контрастное вещество, которое позволяло бы нам видеть, что мы делаем. Только потому, что раньше в кардиоцентре мы оперировали по 20–30 деток в год, и я оперировал именно пороки сердца, всё и получилось.

Операция длилась около двух часов и проходила непосредственно в палате – перемещать пациента даже внутри больницы было нельзя. Все врачи, проводившие операцию, без лишней скромности считают, что им удалось сотворить маленькое чудо.

Белгородские специалисты дважды в день консультировались с московскими коллегами, выстраивая схему лечения малыша. На десятый день мальчик задышал сам. А на 19-й его на реанимобиле в кувезе отправили в московский медицинский центр, где малыш пробыл две недели.

В настоящее время все врачи подтверждают, что ребенок полностью здоров. Но необходимо, чтобы за его состоянием здоровья наблюдал кардиолог, а также придётся периодически приезжать в кардиологическое отделение областной больницы для контроля.