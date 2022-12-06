Из Белгородской области с начала спецоперации уехал 91 врач

Отток врачей, в основном, происходит из приграничных районов Белгородской области. Фото: Андрей КАРА

Глава регионального Минздрава Андрей Иконников рассказал на оперативном совещании 5 декабря об обеспечении белгородских больниц медработниками. На сегодняшний день в Белгородской области не хватает 138 врачей и 458 медработников среднего звена.

Согласно докладу Иконникова, в 2022 году в наш регион планировали привлечь 382 врача. Сейчас привлекли 335 медиков. Чиновник добавил, что 62 медработника отказались переезжать в Белгородскую область по программе предоставления жилья. Еще 56 человек отказались от исполнения целевых обязательств по ранее заключенным в 2016 году договорам обучения.

С начала специальной военной операции 91 врач уволился и уехал из региона. В итоге в Белгородской области не хватает 138 врачей.

Планировалось привлечь 438 средних медицинских работников. Изначально на работу приняли 478 человек, но 203 из них уволились. На сегодняшний день открытыми остаются 458 вакансий.

- Потребность в средних медицинских работниках на начало года было 733, в настоящее время - 458, по врачам было 463, в настоящее время — 138, - сказал Андрей Иконников.

Минздрав планирует работать над заключением целевых договоров, чтобы исправить ситуацию по средним медработникам. В прошлом году заключили 171 договор, в настоящее время — 380. Отток врачей, в основном, происходит из приграничных районов.

- Есть врачи, которые не имеют жилья, и они планируют уехать. Если мы вопрос решим, они готовы остаться. Сейчас у нас квартиры предназначены только для амбулаторного звена. Мы предлагаем выдать квартиры в приграничных районах для тех, кто работает в стационаре, - предложил Иконников.

Вячеслав Гладков отметил, что при такой позиции не будет ни квартир, ни врачей.

- 56 человек отказались от целевых обязательств. Вы мне докладывали, что все эти истории с некачественным заключением договоров целевого обучения завершились в 2021 году. Вы подали в суд? – спросил Иконникова губернатор.

Глава Минздрава доложил, что регламент следующий: если человек, который прошел целевое обучение, не остался работать в медучреждении области, Минздрав пишет уведомление в каждый вуз, где было обучение. В течение года специалист должен вернуть деньги в вуз, а вуз - в федеральный бюджет. Если этого не происходит, начинаются судебные разбирательства. Что касается врачей, которые не приехали по программе обеспечения жильем, Гладков отметил, что цифра не соответствует отчету.

- Это попытка показать, что какая-то работа проводится. Телефонный разговор с человеком, который находится в другом регионе, с предложением приехать не является результатом работы. Результат — приезд специалиста и занятие вакантной должности. Люди требуют качественного медобслуживания и доступности. 1,5 млрд рублей мы из областного бюджета выделили (на жилье медикам — прим.ред.), мне главы говорили, что не хватает денег у муниципалитетов на приобретение жилья. Все говорили, что будут этим заниматься, - сказал Гладков. Глава региона также дал поручение главам муниципалитетов отработать ситуацию лично и подготовить отчеты по динамике решения вопроса.

Андрей Иконников отметил, что на сегодняшний день пустуют 110 квартир.

Также глава региона заявил, что необходимо еще раз проанализировать судьбу выпускников мединститута БелГУ, который вполне мог бы обеспечивать кадрами все белгородское здравоохранение.

- Напоминаю, что ежегодно 600 врачей медицинский институт БелГУ выпускает. Вопрос, который я задаю все эти годы: где эти замечательные специалисты и почему они до сих пор не пришли в отрасль? 600 человек каждый год… Нам такого количества даже не нужно. Почему мы вынуждены тратить огромные средства, чтобы приглашать врачей из других регионов? Почему наша молодёжь выбирает московские, петербургские, воронежские, курские вузы? Почему молодёжь, которую мы воспитали, уходит в другие регионы? Чем Курская область лучше Белгородской? Мне нужно это понимать. Я готов меняться. Готов делать все, чтобы мы были лучше. Но нужно сейчас просто понять, в чем мы хуже. Я хотел бы это услышать от наших вузов. Начнем мы именно с медицинского института, – добавил Вячеслав Гладков.