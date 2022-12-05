Ревнивый белгородец облил сожительницу кипящим бульоном

Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Старого Оскола обратилась 43-летняя местная жительница. Она сообщила, что сожитель облил ее кипящим бульоном. Медики зафиксировали у пострадавшей 15% термических ожогов поверхности тела. Об этом информирует пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Участковый задержал подозреваемого - 44-летнего сожителя потерпевшей. В ходе проверки выяснилось, что у пары часто происходили конфликты. Ранее женщина уже обращалась в полицию. В отношении ее сожителя возбуждали уголовное дело. Но вовремя судебного заседания женщина простила своего избранника, и уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

По предварительным данным, вечером 3 ноября, когда оскольчанка готовила на кухне, у них с сожителем вспыхнула очередная ссора на почве ревности. Мужчина взял кастрюлю с кипящим бульоном и вылил его на женщину. В медучреждение потерпевшая добралась самостоятельно. В настоящее время ее жизни ничто не угрожает.

В соответствии с ч. 2 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести) злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители призывают граждан не медлить с обращением в полицию, если вы стали жертвой или свидетелем семейно-бытового насилия. В случае опасности для вашей жизни и здоровья любыми способами постарайтесь вызвать помощь и сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Обратитесь с заявлением в территориальный орган внутренних дел по телефону 02 либо к своему участковому.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, ревнивый белгордец ударил сожительницу чайником по лицу.