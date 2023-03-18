Больше 2700 белгородцев прошли курсы по оказанию первой помощи

Сейчас навыки первой помощи уже получили 199 полицейских и 73 водителя. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

С октября прошлого года специалисты регионального Центра медицины катастроф проводят для белгородцев занятия по оказанию первой помощи. Обучение шло одновременно в трех группах на разных площадках. В общей сложности за 3 месяца занятия посетили 2705 жителей области.

С февраля этого года курсы возобновились в новом формате. Изначально занятия продолжались 1-2 часа и проходили несколько раз в неделю. Теперь учебный курс составляет 8 часов и проводится в течение одного дня.

Помимо этого, организовано обучение оказанию первой доврачебной помощи сотрудников Госавтоинспекции и водителей транспортной компании «ЕТК», осуществляющих перевозку пассажиров.

- Должны иметь правильный навык все организаторы и участники дорожного движения. В случае необходимости, к сожалению, такие случаи бывают, когда происходит ДТП, и водители, и сотрудники ГИБДД смогли оказать быструю и квалифицированную помощь пострадавшим. Надеюсь, конечно, это будет происходить как можно меньше, но в случае, если все-таки это произойдёт, помощь должна быть оказана, – отметил губернатор области Вячеслав Гладков.

Сотрудники дорожной полиции начали обучение в начале февраля, а первая группа водителей – в конце последнего зимнего месяца.

Сейчас навыки первой помощи уже получили 199 полицейских и 73 водителя. В общей сложности в течение года планируется обучить 480 инспекторов ГИБДД и 600 водителей.