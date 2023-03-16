Экс-мэр Белгорода Иванов объяснил свою попытку покинуть страну

Свой отъезд из страны Иванов согласовал с адвокатом. Фото: скриншот видео

Неделю назад бывшего мэра Белгорода задержали в московском аэропорту при попытке улететь в Узбекистан. Антон Иванов объяснил свое намерение покинуть Россию рабочими вопросами. Он рассказал об этом в зале суда. Видео с заявлениями Иванова опубликовала у себя в телеграм-канале его адвокат Елена Палымова.

Эк-мэр рассказал, что собирался в Узбекистане провести переговоры на тему экспорта удобрений, которые производят в Белгородской области. Свой отъезд он согласовал с адвокатом.

- Есть возможность продавать удобрения, производимые на территории Белгородской области, или даже технологии. В чём у меня есть компетенции, навыки и реализованные проекты. Я пытаюсь найти любой способ начать как-то зарабатывать и продолжать работать, если я не смогу работать в государственной должности, — рассказал Иванов.

По заявлению бывшего градоначальника, ранее, когда он был в Ташкенте, с ним связался сотрудник отдела по борьбе с экономическими преступлениями, который занимался проверкой по одному из материалов антимонопольной службы. Стороны договорились о встрече ориентировочно на 13–15 марта.

Поэтому Иванов спросил у адвоката, может ли он свободно передвигаться и выехать из России. Ведь повесток и уведомлений, запрещающих это делать, у него не было. Была лишь договоренность о встрече с правоохранителем. Адвокат дала добро на вылет за границу.

Сотрудники регионального управления ФСБ задержали Антона Иванова в аэропорту Домодедово 6 марта. В отношении экс-мэра возбуждено уголовное дело за получение крупной взятки в виде автомобиля по предварительному сговору – это произошло в то время, когда Иванов занимал должность генерального директора Белгородской ипотечной корпорации и регионального Фонда поддержки ИЖС. Согласно ч.6 ст. 290 УК РФ, ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Суд заключил Иванова под стражу на два месяца.