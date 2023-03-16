В Белгородской области за 4 суток от обстрелов ВСУ пострадали 58 домов и 31 автомобиль

15 марта в поселке Красное осколки снарядов повредили школу и молельный дом. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В утреннем обращении глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о повреждениях в регионе за последние четверо суток. Так, в результате обстрелов со стороны Украины пострадал 31 частный автомобиль, в 58 домах есть повреждения – посечены крыши и фасады, выбиты окна.

- Со всеми главами проговорил, и восстановительные работы уже начались. Держу ситуацию на своем контроле. Все необходимые средства для восстановления жилых зданий и частного транспорта у нас есть, - заявил губернатор.

Отметим, только над Белгородом и Белгородским районом с начала недели ПВО сбили девять ракет. В понедельник, 13 марта, в результате обстрела пострадала женщина – с черепно-мозговой травмой скорая доставила ее в больницу. Врачи провели операцию, стабилизировали ее состояние. Сейчас белгородка находится в столичной клинике. 15 марта ранения осколками стекла также получила белгородка. Порезы незначительные, женщина отказалась от госпитализации.

Над Белгородским районом системой ПВО был сбит беспилотник. Никто не пострадал. Осколки БПЛА упали на крышу гаража частного жилого домовладения.

Кроме того, продолжаются ежедневные обстрелы и других приграничных территорий. Осколочные повреждения домов и автомобилей есть в селах Краснояружского района, Шебекинского и Грайворонского городских округов. Главы администраций муниципалитетов уже приступили к восстановительным работам.