Белгородский священник отец Иоанн выиграл третий турнир по пауэрлифтингу

Отец Иоанн. Фото со страницы «Пауэрлифтинг Белгородской области. МБУ ДО СШ №6» в VK.

В белгородском СОКе «Сокол» состоялись городские соревнования по пауэрлифтингу, посвященные Международному женскому дню. В весовой категории 120 кг выступал клирик Марфо-Мариинского женского монастыря отец Иоанн.

Отец Иоанн (крайний слева в верхнем ряду) среди победителей турнира в Белгороде. Фото со страницы «Пауэрлифтинг Белгородской области. МБУ ДО СШ №6» в VK.

Он занимается пауэрлифтингом с ноября 2019 года. Минувший турнир для нашего земляка стал третьим кряду. Ранее он побеждал в Старом Осколе и в Строителе. Весной 2022-го выжал 570 килограммов по сумме троеборья (присед со штангой на спине, жим лежа и становая тяга), в декабре – 585. Теперь же в Белгороде еще раз переписал свой рекорд. Взял 610 кг!

Кстати, в этот раз отец Иоанн впервые выступал с соперниками. На двух предыдущих турнирах в его весе не было оппонентов, теперь же нашлось сразу двое.

- Тем интереснее, - признался в интервью «КП» клирик Марфо-Мариинского женского монастыря. – Главное, что результат вырос. Присед теперь 220 кг, жим 140, тяга 240 (260 не засчитали). Итого 610 против 585 в конце декабря.

Вторым финишировал Владислав Тищенко из Томаровки – 570 кг, третьим – белгородец Алексей Маншин (445), который занимается в одном клубе с отцом Иоанном.

Отец Иоанн (в центре), Владислав Тищенко (слева) и Алексей Маншин (справа). Фото из архива отца Иоанна.

610 килограммов явно не предел для нашего универсального земляка, сочетающего пауэрлифтинг, службу в монастыре и преподавание в семинарии. Дальше будет только больше!