В Белгородской области осудили двух мужчин, которые вывезли из зоны СВО арсенал

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области совместно с коллегами из регионального УМВД перекрыли канал поступления в незаконный оборот оружия и боеприпасов, вывезенных из зоны проведения СВО.

Как сообщили «КП» в пресс-службе регионального УФСБ, суммарно у белгородца Лебедева и зарегистрированного на Ямале москвича Ясинского изъяли - 14 противотанковых управляемых ракет 9М113, 67 гранатометов (РПГ-18, РПГ-30, РШГ-1, РШГ-2, РПГ-7, РПО-А «Шмель»), 77 ручных гранат и запалов к ним (Ф-1, РГО, РГН, РГД-5, УЗРГМ, УДЗ, заряды к СПГ-9, ГП-25, мины МОН-50), 66 тротиловых шашек массой от 200 гр до 3 кг, а также более 15 тысяч патронов различного калибра.

Фото пресс-службы УФСБ России по Белгородской области.

В результате подельников признали виновными по п. «а» ч. 3 ст. 222 и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ. Но учитывая, что Лебедев активно содействовал раскрытию преступления, его осудили на три года условно. Тем временем Ясинский проведет три года в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.