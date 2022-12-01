Белгородцам предлагают пройти курс профессиональной переподготовки

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Высшая школа управления НИУ БелГУ набирает 2 потока: «Экономика и управление предприятием» и «Маркетинг». Программы помогут приобрести необходимые управленческие компетенции, а также освоить новую специальность и получить диплом с присвоением квалификации и бессрочным правом ведения профессиональной деятельности.

Кому подойдет курс Экономика и управление предприятием?

− руководителям высшего и среднего звена промышленных предприятий,

− руководителям предприятий и организаций сферы услуг,

– управленцам среднего и высшего звена предприятий и организаций различных форм собственности,

− представителям малого бизнеса,

− специалистам, состоящим в кадровом резерве.

Кому подойдёт курс «Маркетинг»? – руководителям и специалистам отделов маркетинга, продаж по работе с клиентами; – всем, кто чувствует недостаток знаний и желание освоить новую деятельность в сфере маркетинга; – индивидуальным предпринимателям; – студентам, которые хотят параллельно освоить новую профессию; – а также тем, кто имеет опыт работы, и хотел бы изучить маркетинг, получить базовые и систематизировать имеющиеся знания по маркетингу.

- Уже более 10 лет мы ведем обучение по программам переподготовки, и сегодня, в постоянно меняющемся мире, они становятся наиболее актуальными. Наши программы составлены так, что затрагивают все аспекты управленческой деятельности и маркетинга и позволяют сформировать стратегию развития организации на необходимый период времени, – отмечает Наталья Говоруха, исполнительный директор Высшей школы управления НИУ БелГУ.

В рамках обучения слушатель разрабатывает и защищает проект, направленный на повышение эффективности своей организации, вывод нового продукта на рынок, снижение издержек производства и др. Более половины выпускников подобных программ в течение 1 года после завершения получают повышение по карьерной лестнице.

Для записи на программы и получения дополнительной информации необходимо связаться с менеджером Высшей школы управления НИУ БелГУ по телефону: +7 910 325 5790.