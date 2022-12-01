Белгородский госуниверситет проводит Дни открытых дверей

В декабре запланировано проведение пяти тематических мероприятий, рассказывающих о возможностях получения образования в НИУ «БелГУ».

Белгородский государственный национальный исследовательский университет по оценке Минобрнауки РФ входит в 20-ку лучших вузов страны. Основанный в 1876 году, сегодня он является одним из ведущих многопрофильных университетов России и предоставляет качественное образование по 180-ти направлениям подготовки.

Об этом и о многом другом можно узнать, посетив университетские мероприятия - Дни открытых дверей в режиме онлайн.

График их проведения на декабрь следующий:

- 2 декабря, 16:00 - Педагогический институт

- 3 декабря, 11:00 - Институт инженерных и цифровых технологий

- 6 декабря, 16:00 - Институт наук о Земле

- 9 декабря, 16:00 - Инжиниринговый колледж

- 16 декабря, 12:00 - Общеуниверситетский день открытых дверей

Добро пожаловать!

Приемная комиссия НИУ «БелГУ»: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14 тел.: 8 (4722) 30-18-80, е-mail: Exam@bsu.edu.ru