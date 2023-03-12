Белгородские кикбоксеры завоевали семь наград в Подмосковье

Алексей Потеряхин и Арина Кирик (справа). Фото из архива Алексея Потеряхина.

Сегодня, 12 марта, в Долгопрудном финишировало первенство Центрального федерального округа по кикбоксингу в разделе лоу-кик и межрегиональный турнир в разделе лайт-контакт, в которых приняли участие спортсмены ДЮСШ № 4 Белгорода.

В разделе лоу-кик возрастной категории в весе 52 кг (юниорки, 17-18 лет) собрались три сильнейших спортсменки ринговых дисциплин – все они кандидаты в мастера спорта России.

Итак, финалисту первенства России-2021, победителю первенства России-2022, победителю Кубка Европы-2021, финалисту первенства Европы-2021 в разделе К1 (15-16 лет - 48 кг), первому номеру ЦФО в разделе К1 2023 года Арине Кирик (Белгородская область) противостояли Карина Ануфриева из Смоленской области и Алена Капичникова (Московская область).

Отметим, что Ануфриева – 7-кратная победительница первенства ЦФО, бронзовый призер первенства России-2021 в разделе лоу-кик, победитель первенства России-2022 в разделе К1 (15-16 лет - 52 кг), первый номер ЦФО в разделе фулл-контакт 2023 года. А Капичникова - финалист первенства России-2021 в разделе лоу-кик (15-16 лет), бронзовый призер первенства России-2022 (17-18 лет), победитель международного турнира «Россия - спортивная держава-2022», первый номер ЦФО в разделе лоу-кик по результатам первенства России прошлого года.

- В столь солидной кампании Арина Кирик стала серебряным призером и отобралась на первенство России, которое пройдет с 8 по 14 мая в Кемерово, - пояснил Алексей Потеряхин.

Алексей Потеряхин (справа) и его воспитанники. Фото из архива Алексея Потеряхина.

В разделе лайт-контакт возрастной категории 2011-13 г.р. - из трех весовых категорий - 11 боев и 11 побед, и в результате три золота. Первые места заняли - Арсений Железников (28 кг - 7 человек в весе, 3 боя/3 победы), Александр Григорьев (32 кг - 15 человек в весе, 4 боя/4 победы) и Богдан Сорокин (37 кг - 24 человека в весе, 4 тяжелейших боя/4 победы).

- В активе Саши Григорьева два нокдауна в полуфинале и победа явным преимуществом в финале за 15 секунд – пять ударов ногой в голову и нокдаун, - добавил Алексей Потеряхин. - Хорошая проверка первых номеров в возрастной категории 10-12 лет за три недели до первенства ЦФО в татами-дисциплинах, которое пройдет с 31 марта по 2 апреля в Ярославле.

В возрастной категории 2014-16 г.р. Михаил Туболец и Никита Жильцов стали бронзовыми призерами.

- По итогам межрегионального турнира в разделе лайт-контакт, где выступали только мои спортсмены, команда Белгородской области заняла второе общекомандное место, - не скрывал своей радости Алексей Потеряхин.