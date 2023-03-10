30 лет на страже безопасности белгородцев: СОБР «Белогор» отметил юбилей

Офицеры и ветераны спецотряда получили ведомственные награды.

10 марта в белгородском Доме офицеров состоялось торжественное собрание в честь дня образования СОБР «Белогор» Управления Росгвардии региона. С 30-летним юбилеем бойцов спецподразделения поздравили начальник областного управления Росгвардии генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин, губернатор Вячеслав Гладков и ветераны отряда.

- Специальные отряды быстрого реагирования по праву считаются элитой войск национальной гвардии Российской Федерации. Сотрудники СОБР «Белогор» ежедневно с риском для жизни выполняют ответственные задачи ради безопасности и спокойствия жителей Белгородчины, граждан нашей страны. Бойцы отряда в первых рядах выступили на защиту интересов Родины, доблестно и мужественно решая боевые задачи в рамках специальной военной операции на территории Украины, - отметил Дмитрий Мещерин.

Бойцы отмечены благодарственными письмами губернатора белгородской области.

Порядка 300 специальных операций за 2022 год провелись при участии СОБР «Белогор». В результате было задержано 35 человек по подозрению в совершении преступлений. Из незаконного оборота изъято около 8 миллионов рублей, 14 единиц огнестрельного оружия, свыше 6300 единиц боеприпасов и взрывоопасных предметов.

Губернатор Белгородской области отметил шестерых собровцев благодарственными письмами за высокий профессионализм, большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории региона. Кроме того, Вячеслав Гладков вручил отряду ключи от двух новых автомобилей УАЗ «Патриот».

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших сослуживцев.

- Уважаемые ветераны, уважаемые бойцы специального отряда быстрого реагирования, очень рад вас поздравить с большой датой - 30 лет со дня образования. Еще полтора года назад даже представить себе трудно было бы, в каких условиях сейчас мы с вами работаем, живем, служим. Те задачи, которые вы выполняете сегодня, имеют для всего региона еще более важное значение. Очень хочу вас поздравить с этим праздником, пожелать вам выполнения поставленных боевых задач, возвращения живыми и здоровыми домой. Понимаем, что ваши близкие ждут вас. И, конечно, будем стараться, чем можем, помогать вам, - поблагодарил сотрудников отряда за их службу руководитель Белгородской области.

По традиции все присутствующие почтили минутой молчания память погибших сослуживцев. А офицерам и ветеранам СОБР «Белогор» были вручены ведомственные награды, памятные знаки и благодарности.

Справка

За 30 лет существования сотрудники СОБР «Белогор» Управления Росгвардии по Белгородской области более 70 раз выезжали в служебные командировки на территорию Северного Кавказа и зоны вооружённых конфликтов. За мужество, проявленное при исполнении служебного долга, офицеры отряда награждены 347 государственными наградами, из них 37 – ордена Мужества. Сотрудники СОБР «Белогор» с первых дней принимают участие в специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Сегодня сотрудники отряда несут службу на приграничных территориях родного края.