Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 марта 2023 18:35

30 лет на страже безопасности белгородцев: СОБР «Белогор» отметил юбилей

Офицерам и ветеранам спецотряда вручили ведомственные награды, памятные знаки и благодарности
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Офицеры и ветераны спецотряда получили ведомственные награды.

Офицеры и ветераны спецотряда получили ведомственные награды.

10 марта в белгородском Доме офицеров состоялось торжественное собрание в честь дня образования СОБР «Белогор» Управления Росгвардии региона. С 30-летним юбилеем бойцов спецподразделения поздравили начальник областного управления Росгвардии генерал-майор полиции Дмитрий Мещерин, губернатор Вячеслав Гладков и ветераны отряда.

- Специальные отряды быстрого реагирования по праву считаются элитой войск национальной гвардии Российской Федерации. Сотрудники СОБР «Белогор» ежедневно с риском для жизни выполняют ответственные задачи ради безопасности и спокойствия жителей Белгородчины, граждан нашей страны. Бойцы отряда в первых рядах выступили на защиту интересов Родины, доблестно и мужественно решая боевые задачи в рамках специальной военной операции на территории Украины, - отметил Дмитрий Мещерин.

Бойцы отмечены благодарственными письмами губернатора белгородской области.

Бойцы отмечены благодарственными письмами губернатора белгородской области.

Порядка 300 специальных операций за 2022 год провелись при участии СОБР «Белогор». В результате было задержано 35 человек по подозрению в совершении преступлений. Из незаконного оборота изъято около 8 миллионов рублей, 14 единиц огнестрельного оружия, свыше 6300 единиц боеприпасов и взрывоопасных предметов.

Губернатор Белгородской области отметил шестерых собровцев благодарственными письмами за высокий профессионализм, большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка на территории региона. Кроме того, Вячеслав Гладков вручил отряду ключи от двух новых автомобилей УАЗ «Патриот».

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших сослуживцев.

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших сослуживцев.

- Уважаемые ветераны, уважаемые бойцы специального отряда быстрого реагирования, очень рад вас поздравить с большой датой - 30 лет со дня образования. Еще полтора года назад даже представить себе трудно было бы, в каких условиях сейчас мы с вами работаем, живем, служим. Те задачи, которые вы выполняете сегодня, имеют для всего региона еще более важное значение. Очень хочу вас поздравить с этим праздником, пожелать вам выполнения поставленных боевых задач, возвращения живыми и здоровыми домой. Понимаем, что ваши близкие ждут вас. И, конечно, будем стараться, чем можем, помогать вам, - поблагодарил сотрудников отряда за их службу руководитель Белгородской области.

По традиции все присутствующие почтили минутой молчания память погибших сослуживцев. А офицерам и ветеранам СОБР «Белогор» были вручены ведомственные награды, памятные знаки и благодарности.

Справка

За 30 лет существования сотрудники СОБР «Белогор» Управления Росгвардии по Белгородской области более 70 раз выезжали в служебные командировки на территорию Северного Кавказа и зоны вооружённых конфликтов. За мужество, проявленное при исполнении служебного долга, офицеры отряда награждены 347 государственными наградами, из них 37 – ордена Мужества. Сотрудники СОБР «Белогор» с первых дней принимают участие в специальной военной операции по защите мирного населения Донбасса. Сегодня сотрудники отряда несут службу на приграничных территориях родного края.

КАРТИНА ДНЯ