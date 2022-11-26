В семи районах Белгородской области досрочно сдан капремонт многоквартирных домов

Благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова по выделению дополнительных средств в 280 МКД проводится утепление. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области в утреннем обращении в соцсети сообщил о досрочном завершении капитального ремонта, в том числе утеплении фасадов, в семи муниципалитетах региона. В остальных районах области работы еще идут.

- Надеюсь, что до конца года все наши обещания перед жителями будут выполнены и качество выполняемых работ будет соответствовать ожиданиям людей, которые в этих домах живут. Буду стараться максимально уделить этому внимание, - рассказал Гладков.

Так, с опережением графика сданы 29 многоквартирных домов в Борисовском, Ивнянском, Прохоровском, Ракитянском, Чернянском, Корочанском, Краснояружском районах. В остальных муниципалитетах работы должны закончить до 30 декабря 2022 года. Если на объектах выявят недочеты, подрядчик будет обязан их устранить в рамках гарантийных обязательств.

Всего на сданных объектах строители провели 188 видов работ. Специалисты обновляли кровли и фасады домов, производили замену внутридомовых инженерных систем. При необходимости устанавливали пандусы для маломобильных граждан и индивидуальные тепловые пункты.

Общая стоимость капремонта объектов составила более 140 млн рублей. Большую часть средств – 100 млн рублей – выделили из областного бюджета. Благодаря чему улучшились условия проживания порядка 2 тысяч жителей области.

Напомним, что в программе ремонта многоквартирных домов 2022 года – 305 объектов. Благодаря инициативе губернатора Вячеслава Гладкова по выделению дополнительных средств в 280 из них проводится утепление. В 182 МКД выполняется полный капитальный ремонт, а в 96 капитально отремонтированных, но не утепленных в 2019-2020 годах домах, ремонтируются и утепляются фасады.